Terrorismo: Cartabia, accelerazione digitalizzazione atti giudiziari per fruibilità documenti preziosi

- La digitalizzazione degli atti giudiziari "sta ora ricevendo un’importante accelerazione in vista di un obiettivo importante: mettere a disposizione della cittadinanza e degli storici gli atti giudiziari, che costituiscono una fonte primaria per lo studio di quella parte della storia d’Italia". Lo ha reso noto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in videocollegamento in occasione della commemorazione per il 47mo anniversario della strage di piazza Loggia, organizzata da Casa della memoria. "Gli accordi con la 'Rete degli archivi per non dimenticare', in collaborazione con il Mibact, il Csm e poi con la Cassa delle ammende e l’Archivio Flamigni ha conferito nuovo slancio all’operazione, che mira non solo alla dematerializzazione di migliaia e migliaia di carte, ma a molto di più. Permette - ha aggiunto la guardasigilli - la conservazione, la valorizzazione e soprattutto la fruibilità di questi documenti preziosi". (Rin)