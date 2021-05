Covid: Calandrini (Fd'I), distribuzione Horeca in ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo si impegni a tutelare il settore della distribuzione Ho.Re.Ca., che anche se non è mai stato ufficialmente fermato dai vari decreti anti-Covid, di fatto è rimasto inoperativo per la chiusura o le severe restrizioni imposte ai destinatari delle merci: hotel, ristoranti e caffè. Fratelli d’Italia ha presentato un’apposita mozione, a mia prima firma, sostenuta da tutto il gruppo, per il quale ringrazio il capogruppo Luca Ciriani e il responsabile nazionale del dipartimento turismo Gianluca Caramanna". Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, capogruppo in commissione Bilancio. "Vogliamo dare sostegno concreto ad un settore dimenticato, di invisibili, che conta però 4 mila aziende e 50 mila dipendenti, che portano alimentari e bevande a 400 mila esercenti Ho.Re.Ca - aggiunge -. Il comparto è in estrema sofferenza, con un crollo di fatturato del 37,6 per cento dal 2019 al 2020, perdite stimate pari a 6,4 miliardi di euro. A seguito dei lockdown e della successiva divisione dell’Italia in zone, non solo gli esercenti hanno cancellato ordini, ma spesso non sono neppure stati in grado di pagare i distributori, i quali sono entrati in crisi di liquidità. Se non si interviene, nel prossimo biennio il 50 per cento delle aziende di distribuzione di cibo e bevande rischia la chiusura. Per questo il governo non può tergiversare e deve assolutamente agire. Con la mozione, Fratelli d’Italia chiede misure concrete, da contributi a fondo perduto ad agevolazioni per l’accesso al credito, solo per citarne alcune. Sono richieste frutto di un confronto che abbiamo avuto con una categoria in crisi che rischia di essere decimata dalle conseguenze della pandemia. Auspichiamo che la mozione sia discussa quanto prima e che governo e maggioranza non si voltino dall’altra parte ma che raccolgano il grido di aiuto che arriva dalle migliaia di aziende italiane coinvolte".(com)