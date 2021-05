Covid: Draghi, crisi sanitarie e climatiche rischiano di aggravare disparità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario fare di più a livello mondiale per garantire la transizione ecologica perché esiste il rischio di "aggravare le disparità già esistenti" a livello mondiale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento in apertura della seconda giornata del Global Solutions Summit 2021. "Il programma Next Generation Eu offre un'opportunità unica per abbracciare la transizione ambientale. Ma dobbiamo fare di più a livello globale, ad esempio attraverso il 'Sustainable Finance Working Group' del G20", ha spiegato Draghi. "Dobbiamo rafforzare le nostre misure di contenimento, ad esempio accelerando l'eliminazione graduale del carbone. E dobbiamo garantire che vi sia un maggiore afflusso di capitali pubblici e privati verso iniziative legate al clima", ha aggiunto il capo del governo secondo cui "dobbiamo intraprendere un'azione incisiva per affrontare le disuguaglianze globali" perché "le crisi sanitarie e climatiche rischiano di aggravare le disparità già esistenti". (Res)