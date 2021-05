Libia: Di Maio, impegno Italia e Ue per pace e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incontri di oggi rappresentano un’ulteriore prova dell’impegno italiano ed europeo per la pace e la stabilità della Libia a sostegno dell’Autorità unificata transitoria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nelle dichiarazioni alla stampa in occasione della missione congiunta in Libia insieme al commissario Ue per il vicinato e l’allargamento, Oliver Varhelyi e responsabile della diplomazia di Malta, Evarist Bartolo. “Siamo qui per riaffermare il sostegno dell’Unione europea alle autorità libiche nel difficile processo di stabilizzazione, ricostruzione economica e riconciliazione nazionale. Un quadro politico stabile è infatti una condizione fondamentale per poter dar vita ad un partenariato più ampio con la Libia, con l'obiettivo di includere il Paese nella Nuova agenda per il Mediterraneo e nel Piano economico e di investimenti dell'Ue”, ha dichiarato Di Maio. “Occorre rafforzare e mettere a sistema le numerose iniziative e operazioni, per consolidare l’efficacia e la concretezza dell’azione europea in Libia. E credo che la missione di oggi abbia fornito un importante contributo in questo senso”, ha sottolineato il ministro. (segue) (Lit)