Libia: Di Maio, impegno Italia e Ue per pace e stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo ambito, secondo Di Maio, la “Nuova agenda per il Mediterraneo” trasmette infatti un messaggio forte sulla nostra determinazione a contribuire alla stabilità e alla prosperità della regione, con un’ottica di medio-lungo periodo che tenga conto delle esigenze socio-economiche di ripresa legate alla crisi Covid-19. “Ringrazio il commissario Varhelyi per gli sforzi profusi per arrivare a questo importante risultato a cui l’Italia ha contribuito con una serie di proposte, che hanno visto convergere numerosi partner, per il rilancio delle relazioni con il Vicinato Sud nel segno di un approccio di genuino partenariato fondato sulla “gestione dei beni comuni mediterranei”, ha affermato il ministro. “Voglio confermare che siamo disponibili ad identificare da subito a livello tecnico e finanziario delle iniziative prioritarie per impostare un percorso credibile verso questo obiettivo, concentrandoci su risultati tangibili su questioni chiave come la crescita economica e la creazione di posti di lavoro”, ha dichiarato Di Maio. (Lit)