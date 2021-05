Migranti: Di Maio, missione di oggi a Tripoli rafforza cooperazione tra Europa e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della cooperazione tra Unione europea e Libia in ambito migratorio è stato uno dei temi di rilievo affrontati durante i colloqui con le autorità libiche durante la missione in Libia del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, insieme commissario Ue per il vicinato e l’allargamento, Oliver Varhely e responsabile della diplomazia di Malta, Evarist Bartolo. “Nei nostri colloqui di oggi abbiamo anche affrontato la questione fondamentale del rafforzamento della cooperazione Ue-Libia in ambito migratorio”, ha dichiarato Di Maio parlando ai media. “È infatti molto importante passare progressivamente da una logica incentrata esclusivamente sul controllo della frontiera marittima ad una strategia più ampia che includa anche la capacità di controllo degli ingressi irregolari dalla frontiera meridionale”, ha aggiunto. “Chiaramente, tutte le attività in questo campo devono essere svolte nel pieno rispetto degli standard internazionali e dei diritti umani, a cominciare dai diritti delle persone più vulnerabili. Vogliamo che la nuova Libia che sta nascendo diventi un vero e proprio partner dell'Unione europea anche in questo settore e rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con le autorità libiche in questo senso”, ha sottolineato il ministro. (segue) (Lit)