Migranti: Di Maio, missione di oggi a Tripoli rafforza cooperazione tra Europa e Libia (2)

- Di Maio ha affermato che anche le iniziative di sostegno e sviluppo del Fezzan rappresentano un tassello imprescindibile nella strategia di contrasto ai traffici criminali che si snodano attraverso la regione. “Investire nello sviluppo economico e sociale del Fezzan è quindi un altro elemento essenziale di questa strategia. L'Unione europea può essere al fianco del Governo di unità nazionale (Gun) in questo percorso”, ha dichiarato il ministro. Il responsabile della Farnesina ha voluto inoltre ricordare che l’Unione europea opera già opera in Libia attraverso l’Operazione Irini e la missione Eubam Libya, impegnate rispettivamente nell’attuazione dell’embargo Onu e nella fornitura alle autorità libiche di consulenza strategica e capacità per la gestione dei confini, il mantenimento dell’ordine interno e l’amministrazione della giustizia penale. (Lit)