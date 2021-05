Libano: media, a breve Berri e Rai avvieranno mediazione tra Aoun e Hariri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Libano, Nabih Berri, darà il via a una mediazione tra il capo dello Stato, Michel Aoun, e il premier designato, Saad Hariri, dopo il ritorno di quest'ultimo dagli Emirati Arabi Uniti, previsto entro 24 o 48 ore. Lo riferisce il quotidiano "Al Liwaa", citando fonti informate. "La spinta del presidente Berri sarà coordinata con il patriarca maronita Bechara al Rai. Entrambi hanno avuto un confronto al fine di unificare i loro sforzi verso il presidente Aoun e il premier designato Hariri alla ricerca di una soluzione accettabile, in particolare sulla nomina dei due ministri cristiani su cui stanno litigando”, hanno spiegato le fonti. Secondo quanto circolato nei giorni scorsi sui media libanesi, da parte sua, Hariri ha iniziato a preparare una squadra di governo con 24 ministri, che dovrebbe essere presentata ad Aoun, qualora Berri riuscisse ad appianare le divergenze. Fonti vicine al primo ministro designato hanno dichiarato ad "Al Liwaa" che Hariri "non accetterà alcun formato che potrebbe portare alla paralisi del governo, come la presenza di un ministro jolly o di due ministri jolly, perché l'esperienza del ministro jolly si è dimostrata inutile e dannosa". (segue) (Res)