Libano: media, a breve Berri e Rai avvieranno mediazione tra Aoun e Hariri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 ottobre scorso, Aoun ha affidato ad Hariri l’incarico di formare la squadra dei ministri del governo. Tuttavia, alcune divergenze tra Aoun e Hariri non hanno permesso di formare finora il governo. La scorsa settimana, il capo dello Stato ha inviato una lettera al parlamento per discutere dello stallo istituzionale, nel tentativo di spingere Hariri a rifiutare il suo incarico. Tuttavia il parlamento, il cui parere non è vincolante nel caso specifico, ha confermato l’incarico ad Hariri. La decisione del parlamento ha provocato il disappunto della Corrente patriottica libera (Cpl), il partito cristiano-maronita fondato da Aoun e attualmente guidato dal genero, Gebran Bassil. Fonti informate hanno riferito che i deputati del blocco della Cpl in parlamento potrebbero dimettersi, così come i deputati delle Forze libanesi. Nel caso di dimissioni dei due blocchi cristiani, il parlamento perderebbe la sua legittimità e si scioglierebbe. (Res)