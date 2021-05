Terrorismo: Cartabia, formazione detenuti in digitalizzazione atti giudiziari valore simbolico per ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro di formazione dei detenuti nell'opera di digitalizzazione degli atti giudiziari, cioè "di chi anche così sta provando a ricucire lo strappo con la società provocato dal reato, assume allora un valore altamente simbolico per l’attività del ministero della Giustizia". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in videocollegamento in occasione della commemorazione per il 47mo anniversario della strage di piazza Loggia, organizzata da Casa della memoria. (Rin)