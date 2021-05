Libia: Di Maio, con premier libico Forum economico a Roma insieme ad aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita a Roma del premier libico Abdulhamid Dabaiba si terrà alla Farnesina un Forum economico “alla presenza di qualificate imprese italiane interessate a rafforzare la propria presenza in Libia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nelle dichiarazioni alla stampa in occasione della missione congiunta in Libia insieme al commissario Ue per il vicinato e l’allargamento, Oliver Varhely e responsabile della diplomazia di Malta, Evarist Bartolo. Il responsabile della Farnesina ha dichiarato di aver avuto al termine degli incontri di oggi un colloquio con il primo ministro Dabaiba atteso a Roma il prossimo 31 maggio. “Al termine degli incontri, ho avuto un colloquio con il premier Dabaiba al quale ho tenuto a rinnovare la soddisfazione dell'Italia per l'importante missione che compirà a Roma lunedì prossimo. Sarà infatti la sua prima visita ufficiale in Italia in qualità di primo ministro del Governo di unità nazionale accompagnato da una qualificata delegazione di ministri libici. Nell'ambito della sua permanenza in Italia, ospiteremo alla Farnesina un Business forum alla presenza di qualificate imprese italiane interessate a rafforzare la propria presenza in Libia”, ha dichiarato Di Maio.(Lit)