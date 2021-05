Speciale difesa: Germania, Habeck (Verdi) insiste su fornitura di armi all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il copresidente dei Verdi Robert Habeck, che guida il partito con la candidata cancelliera Annalena Baerbock, insiste sulla fornitura all'Ucraina di armi a scopo difensivo da parte della Germania. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, la posizione dell'esponente ecologista recepisce una richiesta avanzata in precedenza da Kiev al governo tedesco. Nonostante le numerose critiche ricevute, anche dal suo stesso partito, Habeck ha ribadito che Berlino dovrebbe esportare armamenti a scopo di difesa in Ucraina. Intervistato dall'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, il copresidente dei Verdi ha evidenziato che “si tratta di proteggere la popolazione”. Per esempio, i blindati potrebbero essere utilizzati per trasportare i feriti in attività di sminamento. Habeck ha aggiunto di “capire che l'Ucraina si sente lasciata sola nella politica di sicurezza” e non aiutarla è “un invito alla Russia a intensificare anche altri conflitti”. Per Habeck, infine, non vi è alcuna contraddizione tra la fornitura di armi tedesche all'Ucraina e il programma dei Verdi, come ha invece affermato Juergen Trittin, deputato dei Verdi al Bundestag e portavoce del partito per la politica estera. (Geb)