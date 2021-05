Speciale difesa: Armenia-Azerbaigian, catturati sei militari armeni, secondo Baku hanno tentato un atto di sabotaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa armeno ha annunciato che sei militari sono stati arrestati e catturati nella regione di Gegharkunik, al confine con l'Azerbaigian. "I militari delle Forze armate azerbaigiane hanno circondato e catturato sei militari delle Forze armate armene che stavano eseguendo dei lavori di ingegneria (...) nella sezione di confine della regione di Gegharkunik", ha riferito il ministero in un comunicato. In questo momento, riporta il dicastero di Erevan, sono in corso tutti gli sforzi necessari per ottenere la liberazione dei militari. All'inizio della giornata, il ministero della Difesa azerbaigiano ha detto che i sei militari sono stati arrestati dopo il loro tentativo di attraversare il confine. Secondo le autorità di Baku, un gruppo di ricognizione-sabotaggio delle Forze armate armene avrebbe tentato di entrare nel territorio del Paese, nei pressi del villaggio di Yukhari Ayrim, nella regione di confine di Kalbajar. In seguito a quanto accaduto, si legge nella nota, "sei militari nemici che cercavano di minare le rotte di rifornimento che conducevano agli avamposti dell'esercito dell'Azerbaigian al confine, sono stati circondati, neutralizzati e fatti prigionieri. Diversi veicoli da combattimento, compresi i carri armati delle Forze armate armene si sono ammassati nei pressi del confine. Attualmente, la situazione operativa in questa direzione è sotto il controllo delle unità delle Forze armate azerbaigiane". (Rum)