Speciale difesa: Polonia, ministro Difesa si dice deluso da parole di Biden sul Nord Stream 2

- Le parole del presidente Usa Joe Biden sul gasdotto Nord Stream 2 hanno deluso il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. Lo ha detto lo stesso ministro, intervistato dall'emittente televisiva "Tvp Info". Recentemente il dipartimento di Stato Usa ha informato in un rapporto indirizzato al Congresso di aver mutato posizione e di aver rinunciato alle sanzioni nei confronti della società Nord Stream 2 Ag, che conduce i lavori per la costruzione della seconda parte del gasdotto che collega la Russia alla Germania attraversando il Mar Baltico, e nei confronti del suo amministratore delegato, Matthias Warnig. Biden ha dichiarato martedì che, pur essendo stato contrario al progetto russo-tedesco "dall'inizio", le sanzioni "comporterebbero un effetto contrario a quanto inteso". "Sono deluso da queste parole. Da un lato il presidente Biden dice che non ci saranno sanzioni e dall'altro che è contrario alla costruzione del gasdotto, che non è un'iniziativa commerciale ma politica. C'è una certa inconseguenza", ha dichiarato il ministro della Difesa di Varsavia. (Vap)