Speciale difesa: ministero Esteri Baku, da Erevan continue provocazioni nella zona di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia persegue da tempo una politica di aumento deliberato delle tensioni nelle zone di confine con l'Azerbaigian. E' quanto riferisce il ministero degli Esteri di Baku tramite una nota con la quale commenta "l'ultima provocazione delle forze armate dell'Armenia lungo il confine in direzione del distretto di Kalbajar". Secondo le informazioni del ministero della Difesa di Baku, si legge, "un distaccamento di ricognizione e sabotaggio delle forze armate dell'Armenia, composto da due gruppi, si è infiltrato" nel territorio dell'Azerbaigian in direzione del villaggio di Yuxarı Ayrım (Yukhary Ayrym) del distretto di Kalbajar, del confine di stato, "e ha tentato di effettuare un'operazione di sabotaggio e ricognizione e attività terroristiche di sabotaggio in questo territorio, volte a piantare mine nelle strade". "Questi gruppi sono stati trovati, alcuni di loro sono fuggiti e 6 persone (2 persone di un gruppo e 4 di un altro) sono state detenute e disarmate dall'esercito azerbaigiano. L'infiltrazione del gruppo di ricognizione delle forze armate dell'Armenia nel territorio dell'Azerbaigian e i tentativi di piantare mine nel territorio e altri tentativi di sabotaggio sono considerati atti di terrorismo e sabotaggio", si legge nella nota diffusa da Baku. (Res)