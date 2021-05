I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania-Namibia: ministro Esteri Maas, accordo chiude capitolo più buio della storia comune - La Germania ha concluso i negoziati con la Namibia su "uno dei capitoli più bui della storia condivisa" e offrirà al Paese africano un "programma speciale" per la ricostruzione da 1,1 miliardi di euro. Lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, salutando positivamente la conclusione dei colloqui tra Germania e Namibia, rappresentati dagli inviati speciali Ruprecht Polenz e Zed Ngavirue, sul riconoscimento delle uccisioni commesse dalle truppe di Berlino nel Paese africano all'inizio del 20mo secolo come un genocidio. "Sono felice e grato che siamo stati in grado di raggiungere un accordo con la Namibia su un approccio comune su uno dei capitoli più bui della nostra storia condivisa", ha affermato Maas in riferimento all'esito di oltre cinque anni di negoziati sul tema. Secondo quanto indicato dal ministro, il programma di sviluppo finanziato dalla Germania includerà iniziative legate ad una riforma terriera in Namibia, all'agricoltura, alle infrastrutture rurali ed alle forniture idriche. "Ora chiameremo ufficialmente questi eventi come quello che sono stato dal punto di vista odierno: un genocidio", ha sottolineato il capo della diplomazia di Berlino parlando di "responsabilità storica e morale della Germania" per cui "chiediamo perdono alla Namibia ed ai discendenti delle vittime". (segue) (Res)