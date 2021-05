I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: concluso vertice Sadc, si va verso l'invio di un contingente regionale a Cabo Delgado - Il vertice della doppia troika dei capi di Stato e di governo della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc), riunito ieri a Maputo in via straordinaria per discutere dell'eventuale dispiegamento di una forza militare nella provincia di Cabo Delgado, ha riaffermato la sua solidarietà con il Mozambico e i suoi continui sforzi per affrontare il terrorismo e ha "considerato la proposta di una risposta regionale a sostegno della Repubblica del Mozambico", rinviando tuttavia la decisione finale ad un nuovo vertice che dovrà tenersi entro il prossimo 20 giugno sempre in Mozambico. È quanto si legge nel comunicato finale del vertice. "Il vertice ha rilevato i progressi verso l'istituzione e l'operatività del Centro per le operazioni umanitarie e di emergenza (Shoc) della Sadc, che migliorerà le capacità regionali nella gestione dei rischi e delle catastrofi, e ha lodato il Mozambico per il suo impegno ad ospitare il centro", si legge ancora nella dichiarazione, che elogia inoltre l'iniziativa del Mozambico di organizzare un business forum a margine del vertice della Sadc e ha invitato gli Stati membri a parteciparvi. (segue) (Res)