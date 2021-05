I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: Unicef, 400 mila persone sfollate a causa della minaccia del vulcano Nyiragongo - Almeno 400 mila persone, tra cui 280 mila bambini, potrebbero essere sfollate e aver bisogno di protezione o sostegno dopo la parziale evacuazione della città di Goma, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), a causa del rischio di un'altra eruzione vulcanica dopo quella del vulcano Nyiragongo. È l'allarme lanciato oggi dal Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef) in una nota. Almeno 32 persone sono morte come risultato diretto dell'eruzione, compresi tre bambini, mentre 40 persone sono state dichiarate disperse e quasi mille bambini che sono stati separati dai loro genitori nel caos del primo giorno di distruzione sono stati identificati. Inoltre, l'Unicef ha aiutato a riunire quasi 700 bambini con le loro famiglie. Altri 142 bambini sono stati collocati in famiglie affidatarie transitorie, mentre 78 sono in centri di transito. Purtroppo, più di 170 famiglie stanno ancora cercando bambini smarriti. L'Unicef teme ora che il caos delle ultime evacuazioni possa portare alla separazione di altri bambini dalle loro famiglie. L'agenzia Onu accoglie con favore gli sforzi del governo per proteggere le persone che vivono nella zona rossa di Goma orientale dai rischi associati a ulteriori eruzioni del Monte Nyiragongo, e mette in allerta sulla possibilità che i bambini siano maggiormente a rischio durante l'evacuazione di massa. "Ogni volta che grandi gruppi di persone vengono sfollati in un breve periodo di tempo, i pericoli per i bambini aumentano", ha avvertito il rappresentante dell'Unicef nella Rdc, Edouard Beigbeder. "Dobbiamo essere attenti ai rischi immediati per i bambini che si stanno spostando, compresi i problemi legati alla protezione, i rischi per la nutrizione e la salute, comprese le malattie legate all'acqua e soprattutto la diffusione del colera", ha aggiunto. (segue) (Res)