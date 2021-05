I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: Borrell, missione Ue a Cabo Delgado operativa "entro due mesi" - La missione di addestramento dell'Unione europea in Mozambico dovrebbe essere operativa entro due mesi. Lo ha dichiarato oggi l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, parlando alla stampa all'ingresso della riunione informale dei ministri della Difesa, in corso a Lisbona. "(La missione) sta avanzando, è sulla buona strada. Penso che potremmo essere in grado di approvare questa missione. Il problema sarà capire le capacità, a parte il Portogallo, e chi altro contribuirà", ha detto Borrell, il quale ha escluso per il momento la possibilità da parte dell'Ue di fornire aiuti alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc) per la missione. "Per il momento ci prendiamo cura di noi stessi, delle nostre missioni", ha aggiunto l'Alto rappresentante, aggiungendo che nel corso della riunione si discuterà anche di Mali e Libia e Bielorussia. (Res)