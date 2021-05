I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: ministero Esteri russo, mancato riconoscimento presidenziali è pressione su Damasco - Le elezioni presidenziali del 26 maggio in Siria si sono svolte nel rispetto delle disposizioni dell'attuale Costituzione del 2012 e delle norme della legislazione nazionale e le dichiarazioni sulla presunta “illegittimità” rese in Occidente ancor prima del voto rappresentano un elemento di forte pressione politica su Damasco. Lo ha riferito in una nota il ministero degli Esteri russo, commentando le critiche da parte di Onu e Paesi occidentali alle elezioni presidenziali avvenute ieri in Siria e che hanno visto la rielezione del presidente Bashar al Assad con il 95,1 per cento dei voti. "Consideriamo le dichiarazioni rese da alcuni Paesi occidentali sull'illegittimità delle elezioni, ancor prima che si tenessero, come un elemento di grave pressione politica su Damasco e un altro tentativo di interferire negli affari interni della Siria con l'obiettivo di destabilizzare il Paese. Nessuno ha il diritto di imporre ai siriani quando e in quali condizioni eleggere il proprio capo di Stato", ha osservato il ministero degli Esteri russo. (segue) (Res)