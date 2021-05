© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: partito sciita Al Hikma, armi incontrollate rischiano di "inghiottire lo Stato" - Baligh Abu Kell, membro dell'ufficio politico del movimento sciita iracheno della Sapienza (Al Hikma), ha detto oggi che soluzioni "artificiali" non saranno sufficienti nel fermare i gruppi armati illegali, mettendo in guardia dalla possibilità che questi "inghiottano lo Stato". "Molto chiaramente, o lo Stato si rafforza e pone fine alle armi incontrollate, o le armi incontrollate inghiottiranno lo Stato!", ha scritto il politico su Twitter. "Fintanto che esistono armi incontrollate, soluzioni prostetiche non impediranno il confronto atteso, a meno che i possessori delle armi non decidano di unirsi allo Stato", ha aggiunto. Le dichiarazioni del membro di Al Hikma giungono dopo la crisi in corso in questi giorni tra le milizie della Mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di gruppi armati a maggioranza sciita inquadrati nelle forze armate irachene) e il governo federale, dopo che le autorità centrali hanno arrestato nei giorni scorsi un ufficiale di spicco delle Pmu, Qasem Musleh. (segue) (Res)