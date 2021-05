I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: Dubai, ad aprile prezzo immobili in crescita del 2,5 per cento su base mensile - I prezzi degli immobili nell’emirato di Dubai hanno assistito, lo scorso aprile, a un aumento del 2,5 per cento, registrando il più ampio incremento su base mensile dal marzo del 2014. È quanto emerge dal rapporto mensile Property Monitor sul mercato immobiliare, ripreso dal quotidiano emiratino "The National". Il prezzo medio delle proprietà nell’emirato è infatti aumentato a circa 2.440 dollari al metro quadro, contro i circa 2.370 dollari dello scorso marzo. Dalla fine del 2020 e negli ultimi nove mesi, secondo il rapporto, i prezzi hanno visto una ripresa crescente del 9,5 per cento, anche se l’incremento non si è verificato in tutte le zone dell’emirato, dove alcune aree registrano ancora prezzi bassi. (segue) (Res)