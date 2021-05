© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Partito socialista progressista, “depoliticizzare” negoziati su confini con Israele - Il Partito socialista progressista (Psp) del Libano del leader druso Walid Jumblatt ha fatto appello ieri a “de-politicizzare” i negoziati indiretti fra il Paese dei cedri e Israele per la demarcazione dei confini marittimi. Ciò è accaduto durante una riunione allargata tenuta nel quartier generale del partito, a Mousseitbé, alla presenza di esperti e funzionari di diverse formazioni politiche. L’incontro è stato organizzato dal Psp per “tenere il dossier al riparo da ogni polemica politica, data la sua importanza per l’esplorazione di gas e petrolio offshore, allo scopo di permettere finalmente al Libano di concentrarsi sulla protezione e lo sfruttamento delle sue risorse naturali”, afferma un comunicato del partito. (Res)