- Migranti: ministro libico Maatuq a “Nova”, l’Europa ci aiuti a chiudere i centri di detenzione - La Libia chiuderà i centri di detenzione per i migranti se l’Europa fornirà dei “dispositivi moderni per monitorare e seguire questa marea di persone”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Ajdid Maatuq Jadid, ministro di Stato per le migrazioni. Originario di Sebha, il capoluogo della regione del Fezzan e membro della tribù Warfalla, Maatuq è uno dei sei ministri senza portafoglio del Governo di unità nazionale insediatosi in Libia il 15 marzo scorso. “C'è una cooperazione generale con i Paesi dell'Unione Europea per affrontare e combattere il fenomeno delle migrazioni illegali”, ha spiegato il ministro, precisando tuttavia come solo alcuni Stati europei stiano effettivamente “cercando di cooperare nel campo dell’accoglienza, e sono quelli più colpiti dai flussi”. Rispondendo a una domanda sulla possibile e graduale chiusura dei centri di detenzione per i migranti, Maatuq ha detto: “La questione dipende dal flusso di migranti che attraversano il confine meridionale con la Libia e salpano dalle coste per raggiungere l'Europa. Se la Libia viene sostenuta con dispositivi moderni per monitorare e seguire questa marea di migranti, fermandone i flussi, i centri potrebbero essere chiusi gradualmente. La questione è lasciata alle circostanze attuali e alla situazione della Libia”, ha detto Maatuq. (segue) (Res)