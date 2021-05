I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Italia: Di Maio atterrato a Tripoli per missione europea - Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è da poco atterrato all’aeroporto di Mitiga, a est della capitale della Libia Tripoli, secondo quanto si apprende, per dare il via alla missione europea capo Italia capofila. Alla missione partecipano anche l’omologo di Malta, Evarist Bartolo, e il commissario dell'Unione Europea per il Vicinato e l'Allargamento, Oliver Verhelyi. Durante la missione il ministro avrà un incontro con il primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba. (segue) (Res)