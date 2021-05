I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premer Dabaiba atteso a Roma, Algeri e Parigi la prossima settimana - Non solo Roma, ma anche Algeri e Parigi saranno le tappe di un "tour" estero del premier libico, Abdelhamid Dabaiba, al via la prossima settimana. Fonti informate hanno confermato al sito web d'informazione "Libya al Hadath" che lunedì prossimo, 31 maggio, Dabaiba si recherà in Italia "accompagnato da una delegazione ministeriale di alto livello, per discutere degli aspetti della cooperazione congiunta tra i due Paesi". L'imprenditore di Misurata a capo del Governo di unità nazionale "ad interim", incaricato cioè di traghettare la Libia alle elezioni che dovranno auspicabilmente tenersi il 24 dicembre 2021, effettuerà visite ufficiali anche in Algeria e in Francia nel corso della prossima settimana. (segue) (Res)