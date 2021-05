I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: centauro 52enne cade e muore dentro la galleria Giovanni XXVIII, si ipotizza malore - Un uomo di 52 anni italiano è morto, questa mattina, in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 9 all'interno della Galleria Giovanni XXIII direzione stadio Olimpico a Roma. La vittima era in sella ad una motocicletta Guzzi quando ha perso il controllo del mezzo all'altezza dell'uscita di via Mario Fani, finendo a terra. Sul posto sopraggiunta pattuglia polizia locale XIV Gruppo Monte Mario e 118. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, il motociclista é morto. Dai primi riscontri medici si ipotizza che il centauro sia stato colpito da malore. Sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale per ricostruire l'accaduto. In ausilio sopraggiunte altre pattuglie della polizia locale per agevolare la viabilità della zona ed è stata necessaria la chiusura provvisoria della galleria, nella direzione Stadio, per consentire gli accertamenti del caso. (segue) (Rer)