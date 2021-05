I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras: elezioni generali convocate per il 28 novembre - Il Consiglio elettorale dell’Honduras ha annunciato che le prossime elezioni generali si terranno il 28 novembre. Gli onduregni saranno chiamati a eleggere il presidente che sostituirà Juan Orlando Hernández, i deputati del Congresso e del parlamento centroamericano (Parlacen). Si vota anche per eleggere i governatori locali. Poco prima della convocazione ufficiale delle elezioni, i partiti Salvador de Honduras (Psh) e Innovación y Unidad (Pinu) hanno annunciato la formazione dell’alleanza Unione nazionale di opposizione dell’Honduras, che avrà come candidato alla presidenza il leader del Psh, Salvador Nasralla, già due volte candidato ala guida del Paese. (segue) (Res)