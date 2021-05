I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: Landini, per noi stop blocco licenziamenti resta a fine ottobre - Per il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, la data per la fine del blocco dei licenziamenti “resta a fine ottobre”. Parlando nel corso della manifestazione unitaria dei sindacati in piazza Montecitorio, il segretario ha spiegato che tale termine è determinato anche dal fatto che per quella data dovrebbe essere pronta la riforma complessiva “degli ammortizzatori sociali”. Ad ogni modo, sulla questione, i sindacati chiedono un ulteriore confronto con il governo. (segue) (Rin)