I fatti del giorno – Italia (4)

- Conti pubblici: Corte Conti, credibilità impegni essenziale per minimizzare lo spread - La credibilità degli impegni “è cruciale per minimizzare lo spread che va a sommarsi al tasso di interesse ‘di fondo’ e preservare un favorevole sentiero prospettico per il costo medio”. E’ quanto si legge nel rapporto della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica. “Altrettanto rilevante – si legge nel rapporto – è l’impegno affinché il debito pubblico si traduca in una crescita dello stock complessivo di capitale nell’economia. E ciò dipenderà, in grande misura, dalle caratteristiche qualitative degli investimenti programmati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”. (segue) (Rin)