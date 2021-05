I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Renzi, perché nessuno reagisce a richiesta commissione d'inchiesta su spese? - Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews si domanda: "Perché nessuno reagisce quando chiedo una commissione di inchiesta sulle spese del Covid? Banchi a rotelle, gel, mascherine, ventilatori cinesi mal funzionanti ma garantiti da Massimo D’Alema: l’Italia ha speso qualche miliardo di euro". "Mentre 125.000 nostri connazionali morivano di Covid - prosegue - qualcuno si è arricchito illegalmente? Possibile che il Parlamento faccia commissioni di inchiesta su tutto - anche sul sesso degli angeli - e abbia paura a toccare questo argomento che potrebbe essere uno scandalo più grave di Tangentopoli?", si chiede. "Noi di Italia Viva chiediamo che si faccia chiarezza. Perché i nostri colleghi degli altri partiti alla Camera e al Senato non sono molto sensibili al tema? Ci date una mano a far girare la petizione? Forse vale la pena far diventare il tema prioritario anche nell’opinione pubblica", conclude. (Rin)