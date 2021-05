Moldova: leader socialista Dodon, Chisinau non deve unirsi all'Ue su sanzioni contro Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova non dovrebbe unirsi all'Ue sulle sanzioni contro la Bielorussia, imposte dopo il dirottamento a Minsk dell'aereo Ryanair tra Atene e Vilnius. Lo ha detto il presidente del Partito socialista della Moldova (Psrm), l'ex capo dello Stato Igor Dodon, durante un intervento live sulla sua pagina di Facebook. "Perché dovremmo unirci a queste sanzioni. Noi non abbiamo nulla a che fare con le sanzioni imposte dall'ovest della Bielorussia. Per quanto riguarda la situazione in Bielorussia, le cose devono essere chiarite lì. Io sono decisamente contrario all'adesione della Moldova alle sanzioni internazionali contro la Bielorussia così come sono contro le sanzioni dell'Unione europea contro la Russia", ha detto Dodon. (Res)