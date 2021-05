Covid: bozza Iss, Rt in calo a 0,72

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo 5–18 maggio 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,72 (range 0,65– 0,78), in diminuzione rispetto allo 0,78 della settimana precedente, e sotto l’uno anche nel limite superiore. E' quanto si legge nella bozza dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella settimana 17-23 maggio continua il calo nell’incidenza settimanale (51 per centomila abitanti) rispetto ai 73 per centomila abitanti della settimana precedente. La campagna vaccinale progredisce sempre più velocemente e l’incidenza è molto vicina a livelli (50 per centomila) che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi. (Rin)