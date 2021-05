Colombia: proteste sociali, governo chiede rimozione blocchi stradali per aprire negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha posto come condizione per avviare i negoziati con il Comitato nazionale dello sciopero, che anima le proteste in corso nel Paese, la rimozione dei blocchi stradali eretti dai manifestanti. “Il governo ha chiesto la garanzia degli sblocchi", ha detto il consigliere presidenziale Emilio Archila, che guida la squadra negoziale del governo, secondo quanto riferisce il quotidiano "El Tiempo". "Abbiamo insistito che questo aspetto venga incorporato nel testo che verrà concordato", ha detto ancora Archila, sottolineando che "per il governo questo punto non è negoziabile". Il riferimento è al preaccordo sulle garanzie per la protesta pacifica concordato dalla parti lo scorso 24 maggio ma non ancora firmato. Un nuova riunione tra le parti è in programma domenica 30 maggio. (segue) (Mec)