Spagna: "El Mundo", leader Fronte Polisario Ghali vigilato da servizi di sicurezza di Rabat a Logrono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti dei servizi segreti marocchini starebbero vigilando da vicino l'ospedale di Logrono dove da aprile è ricoverato per coronavirus il leader del Fronte del Polisario, Brahim Ghali. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", l'intelligence spagnola hanno rilevato un aumento della "colonia" marocchina nella zona e credono che sia dovuto al controllo da parte dello spionaggio di Rabat per avere informazioni precise e aggiornate sull'evoluzione del quadro clinico del leader del Fronte Polisario. Le ultime informazioni indicano un chiaro miglioramento del paziente che potrebbe essere presto dimesso dall'ospedale, probabilmente già la prossima settimana. Ghali sarà chiamato a testimoniare come imputato il primo giugno prossimo davanti alla giustizia spagnola per le accuse di tortura, genocidio, lesioni, detenzione illegale, terrorismo, crimini contro l'umanità. Fonti dell'intelligence spagnola hanno spiegato che all'interno dell'ospedale c'è un dispositivo di polizia di agenti spagnoli, oltre a quello che controlla direttamente il leader del Fronte Polisario. (Spm)