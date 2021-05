Roma: aggredisce l'ex e le ruba il computer, 31enne arrestato per estorsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono intervenuti per lite animata in un appartamento gli agenti della Polizia di Stato che, in poche ore, hanno arrestato M.M.B., 31enne originario della provincia di Terni, per estorsione. Quando i poliziotti della Sezione Volanti sono arrivati nel luogo da cui era partita la richiesta di aiuto, nell'appartamento hanno trovato solo la vittima: l'uomo ha raccontato loro di aver interrotto una relazione sentimentale con un ragazzo perché quest'ultimo, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche, era spesso violento con lui, motivo per il quale lo aveva anche denunciato in 3 occasioni diverse, portando i certificati medici del Pronto soccorso. (segue) (Rer)