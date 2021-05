Milano: gli aizzano contro un pitbull, carabiniere spara al cane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, nei pressi delle colonne di San Lorenzo, un carabiniere è stato morso ripetutamente alle gambe e a un braccio da un pitbull che gli è stato aizzato contro da un cittadino marocchino di 22 anni. Il militare, a quel punto, ha sparato due colpi con la pistola d’ordinanza in direzione del cane, che è rimasto ferito e si è immediatamente allontanato. Il 22enne è stato arrestato, mentre il militare aggredito è stato ricoverato in osservazione presso l’Ospedale Policlinico di Milano. Poco prima, intorno all’1, i carabinieri erano stati fermati da due 23enni tedeschi che riferivano di essere stati appena attaccati, nella vicina piazza Vetra, da due ragazzi con due pitbull. Uno dei tedeschi era stato morso da un cane alla gamba, mentre i proprietari degli animali avevano strappato loro di dosso diverse collanine e si erano dileguati. Seguendo le indicazioni fornite dalle vittime, i militari si sono diretti verso le colonne di San Lorenzo, dove sono riusciti a individuare i due rapinatori, ai quali hanno subito chiesto di legare i cani a una ringhiera nella vicinanze. Mentre uno dei due eseguiva l’ordine dei carabinieri, l’altro ha scagliato il pitbull contro uno dei militari. In quel momento sono partiti i colpi di pistola, mentre alcuni soggetti tra la folla presente nella zona hanno cominciato a lanciare bottiglie di vetro contro le auto di servizio. Il 22enne è finito in manette e l’animale ferito è stato rintracciato, in buone condizioni, presso una clinica veterinaria.(Rem)