Irlanda del Nord: Poots, il partito Dup non è diviso dopo abbandono Foster

- Il leader del partito unionista nordirlandese Dup Edwin Poots ha negato che la formazione sia divisa al suo interno dopo le tensioni successive all'uscita di scena dell'ex prima ministra Arlene Foster. Nel corso di una riunione del Dup, che ha comunque ratificato la leadership di Poots, si sono scatenate delle tensioni a causa delle modalità in cui Foster sarebbe stata "scaricata" dal ruolo di leader dal partito lo scorso mese. Quattro importanti membri del partito infatti (l'avversario di Poots per la leadership Jeffrey Donaldson, la ministra per l'Economia Diane Dodds, Nigel Dodds e Gavin Robinson) hanno abbandonato l'incontro in protesta subito prima che Poots iniziasse a parlare. Foster ha definito la sua uscita di scena come "abbastanza brutale, anche per gli standard del Dup". Fonti interne al partito hanno definito l'incontro come "il peggior incontro mai visto in oltre 40 anni". Nel suo discorso, Poots ha descritto Foster come "una delle migliori donne nella politica unionista e britannica". Foster, presente all'incontro, rimarrà prima ministra fino alla fine di giugno. (Rel)