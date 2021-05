Energia: vicepremier russo Novak, gas tramite Nord Stream molto più pulito di quello Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas russo fornito all'Europa tramite il gasdotto Nord Stream ha un'impronta di carbonio quattro volte inferiore a quella del prodotto degli Stati Uniti, dove la maggior parte del gas viene estratto da rocce di scisto mediante fratturazione idraulica. Lo ha affermato il vice primo ministro della Federazione Russa, Aleksandr Novak. "Il gas russo fornito in Europa tramite Nord Stream, secondo varie agenzie di analisi e consulenza, ha un'impronta di carbonio per kilowattora quasi quattro volte inferiore rispetto al gas fornito in Europa dagli Stati Uniti. Il fatto è che negli Stati Uniti la maggior parte del gas viene prodotta da rocce scistose mediante fratturazione idraulica", ha spiegato il vice primo ministro russo. (Rum)