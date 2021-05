Covid: bozza Iss, in calo ricoveri, nessuna regione sopra soglia critica terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana, nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. È quanto emerge - secondo quanto si apprende - dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss sull'andamento dell'epidemia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (15 per cento), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.689 (18/05/2021) a 1.323 (25/05/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (14 per cento). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 11.539 (18/05/2021) a 8.577 (25/05/2021). Nessuna Regione/PPAA riporta allerte di resilienza.(Rin)