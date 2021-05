Terrorismo: Casellati su piazza della Loggia, nazione ferita che seppe reagire con coraggio e determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "con commozione e partecipazione che invio il mio saluto in occasione del 47mo anniversario della strage di Piazza della Loggia: un appuntamento con la memoria che, anche quest'anno, riunisce Istituzioni e cittadini in un forte abbraccio agli orfani, ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti e a tutti coloro che convivono con le cicatrici e il doloroso ricordo di quella terribile mattina del 28 maggio 1974. ​E' il messaggio inviato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati al sindaco di Brescia in occasione del 47mo anniversario della strage di piazza della Loggia. "Un abbraccio che faccia sentire, ancora una volta, tutta la solidarietà e l'orgoglio di una Nazione ferita, ma che all'orrore del terrorismo seppe reagire con cuore, coraggio e determinazione. ​Il coraggio di tanti cittadini di valore. Donne e uomini che, nelle Istituzioni così come nella società, non si piegarono alla paura ma risposero alla lucida follia delle bombe con le armi dell'onestà e della legalità. ​Il cuore di un popolo che non ha mai smesso di riconoscersi nei valori della sua Costituzione", aggiunge Casellati, secondo cui è questa la grande ricchezza umana di un Paese che ha sconfitto il terrorismo e che oggi continua a perseguire, con instancabile determinazione, quel difficile cammino di verità e giustizia a cui anche il Parlamento ha dato un importante contributo attraverso la desecretazione degli atti delle Commissioni di inchiesta che hanno lavorato sulle grandi stragi del passato. "​Un percorso di trasparenza, accessibilità e conoscenza che ho voluto intraprendere all'inizio della Legislatura per contribuire a liberare da ogni opacità tanti capitoli di un'epoca che ha così profondamente lacerato il nostro Paese. ​Verità e giustizia per onorare il sacrificio dei nostri innocenti. ​Verità e giustizia per nutrire quel patto di fiducia tra cittadini e istituzioni su cui è stata costruita l'Italia libera, dialogante e democratica. ​L'Italia di ieri, di oggi e di domani. ​L'Italia che ripudia ogni forma di odio, di violenza o sopraffazione. ​L'Italia che onora il sacrificio dei suoi innocenti rinnovando quello spirito di coesione identitaria che può davvero guidarci verso un domani di rinascita e nuove speranze", conclude la presidente del Senato. (Rin)