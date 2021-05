Romania: primi quattro mesi 2021, deficit di bilancio pari all'1,81 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi quattro mesi dell'anno, la Romania ha registrato un deficit di bilancio pari all'1,81 per cento del Pil, inferiore di 0,73 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati del ministero delle Finanze di Bucarest, ciò si deve "all'effetto base ridotto per il periodo marzo-aprile dello scorso anno, quando sono state adottate misure fiscali a sostegno dei contribuenti nel contesto della pandemia (principalmente la proroga della scadenza fiscale), nonché al recupero parziale di alcune categorie di reddito". Si tratta di un deficit di oltre 4 miliardi di euro registrato tra gennaio e aprile. Nel 2021, si punta ad un deficit di bilancio del 7,16 per cento del Pil. (Rob)