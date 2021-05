Serbia-Montenegro: rinviata firma dell'accordo fra Chiesa ortodossa e governo di Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata rinviata la firma dell'accordo di principio fra la Chiesa serba ortodossa e il governo del Montenegro. Lo ha reso noto la Chiesa serba ortodossa in una nota, precisando che nella serata di ieri il patriarca Porfirije ha ricevuto a Belgrado il premier di Podgorica, Zdravko Krivokapic. All'incontro hanno partecipato anche alcuni membri del Santo sinodo fra cui il vescovo Joakinije di Budva-Niksic (Montenegro). I rappresentanti del sinodo e del governo del Montenegro, secondo la Chiesa serba ortodossa, avevano "pienamente concordato" ieri mattina il testo dell'accordo di base, e i rappresentanti del governo di Podgorica avevano confermato l'arrivo a Belgrado di Krivokapic per firmare il documento. La nota sottolinea che Krivokapic, dopo diverse ore di ritardo, è arrivato alla riunione concordata intorno alle 21 e ha presentato "nuove ragioni per cui crede che la firma dell'accordo debba essere posticipata". (segue) (Seb)