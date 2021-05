Serbia-Montenegro: rinviata firma dell'accordo fra Chiesa ortodossa e governo di Podgorica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha aggiunto che l'accordo di principio con la Chiesa sarà firmato il 30 ottobre, giorno della morte del metropolita Amfilohije scomparso dopo un ricovero per Covid-19. La Chiesa serba ortodossa ha inviato alla fine di aprile al governo del Montenegro una bozza per un accordo di principio fra Stato e Chiesa. Lo ha confermato allora l'ufficio del premier di Podgorica, Zdravko Krivokapic. Il primo ministro, si leggeva in una nota del 29 aprile, "è in costante comunicazione" con il patriarca ella Chiesa serba ortodossa Porfirije e con il vescovo di Budva-Niksic (in Montenegro), Joanikije. "La bozza di accordo approvata dal Santo sinodo dei vescovi è stata presentata al governo del Montenegro e il governo risponderà presto in modo ufficiale, dopo aver stabilito se tutte le disposizioni della bozza sono conformi alla Costituzione e alle leggi del Montenegro", precisava allora il comunicato aggiungendo che l'accordo sarebbe stato firmato dal patriarca serbo e dallo stesso premier di Podgorica. (segue) (Seb)