Serbia-Montenegro: rinviata firma dell'accordo fra Chiesa ortodossa e governo di Podgorica (5)

- Alla domanda sulle recenti affermazioni del presidente montenegrino Milo Djukanovic, secondo cui il processo dell'accordo "non è abbastanza trasparente", il patriarca ha detto di non conoscere tali dichiarazioni. "Per quanto riguarda l'accordo, nulla è nascosto o segreto, e questi negoziati vanno avanti da anni. Alla fine il contenuto di quell'accordo sarà a disposizione di tutti. Sulla base di quell'accordo, il rapporto dello Stato con la Chiesa ortodossa serba in Montenegro sarà finalmente regolamentato", ha concluso il patriarca. Lo scorso anno sono cresciute le tensioni fra la Chiesa serba ortodossa e le autorità del Montenegro a causa dell'approvazione, nel dicembre 2019, della nuova legge sulle libertà religiose da parte di Podgorica che prevede la possibilità per lo Stato di trasferire a sé alcune proprietà della Chiesa. Le tensioni si sono successivamente trasferite nel terreno politico fra le istituzioni di Podgorica e quelle di Belgrado. (segue) (Seb)