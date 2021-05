Francia: Covid, governo si organizza per piano vaccinale estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni il ministero della Salute francese svelerà un piano vaccinale contro il coronavirus da sviluppare questa estate, soprattutto nei luoghi di villeggiatura. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "France info". L'esecutivo rafforzerà "la dotazione di vaccini nei centri che si trovano su dei luoghi turistici affinché i francesi che non saranno ancora stati vaccinati e che vanno i vacanza possano vaccinarsi de lo vogliono", ha detto Attal. Tuttavia, la possibilità di farsi vaccinare sul posto dove si passano le vacanze potrebbe avere dei limiti. "Quando si prende un appuntamento per una prima dose di vaccino in un centro il secondo appuntamento deve essere preso in questo centro", ha detto Attal.(Frp)