Economia: Visentin (Federmeccanica), innovare per far crescere il Paese

- "Promuovere la competitività e la sostenibilità dell'industria meccanica per contribuire alla crescita del Paese. È l'obiettivo al quale lavorerò con la squadra di vicepresidenti e con l'advisory board, per proseguire sulla strada del Rinnovamento contrattuale e culturale avviato con il contratto nazionale del 2016. Continuità significa principalmente continuare ad innovare. Questo è il nostro compito, la nostra missione". Sono queste le priorità indicate dal presidente designato di Federmeccanica, Federico Visentin - già vice presidente con delega all'Education -, che ieri al Consiglio generale ha presentato la squadra, in vista dell'elezione del prossimo 25 giugno quando dall'Assemblea generale della federazione verrà formalizzato il passaggio di consegne con l'attuale presidente Alberto Dal Poz. Il presidente in un'intervista a "Il Sole 24 Ore" spiega le ragioni che sono dietro la decisione dl nominare sette vice presidenti dotati di altrettante deleghe e l'advisory board che costituirà dopo l'assemblea generale: "Sono due tasselli fondamentali di quel mosaico che comporrà la squadra di Federmeccanica. Ogni vice presidente sarà titolare di una delega specifica su temi cruciali. Allo stesso tempo costituirò l'advisory board, con esponenti 'Ambassador' del mondo associativo, uno strumento di supporto qualificante per la definizione delle strategie della Federazione. Vogliamo farci ispirare dai nostri imprenditori che hanno saputo realizzare modelli di successo, che mettono la loro esperienza a disposizione del nostro sistema di imprese, ma non escludo che in futuro il board possa allargarsi". (segue) (Res)