Economia: Visentin (Federmeccanica), innovare per far crescere il Paese (2)

- "Formata questa squadra - continua - dobbiamo partire dall'ascolto dei territori, per costruire priorità condivise, avendo l'autorevolezza per farci sentire da chi nei prossimi mesi dovrà prendere decisioni importanti per il futuro del settore e del Paese. Essere credibili è il presupposto per essere ascoltati".Visentin rileva inoltre che "il settore meccanico sta avendo meno problemi dal punto di vista della ripresa, certo ci sono eccezioni, ma per la gran parte dei casi ci stiamo riprendendo. Il problema è che per le nostre imprese non troviamo tecnici specializzati, le competenze più elevate sono difficili da reperire. Con l'attuazione del Pnrr abbiamo un'occasione storica, si mobilitano ingenti risorse per sostenere la rivoluzione digitale e la trasformazione ecologica. Non dobbiamo sprecare questa opportunità, realizzando le riforme che servono al Paese", ha concluso il presidente di Federmeccanica. (Res)