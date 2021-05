Economia: Buia (Ance), lo Stato faccia i controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II presidente del Consiglio Draghi ieri si è confrontato con il sindacato sul decreto semplificazioni. E alla fine gli appalti al massimo ribasso sono scomparsi. "Novità positiva per noi — dice al "Corriere della Sera" il presidente dei costruttori dell'Ance, Gabriele Buia —. Non siamo mai stati favorevoli al massimo ribasso... Tra l'altro anche nella prima stesura il massimo ribasso riguardava soltanto una categoria di appalti ristretta, quella degli appalti integrati in cui lo stesso attore fa sia il progetto che l'esecuzione". L'appalto integrato non piace al sindacato. "L'appalto integrato esisteva già nel nostro ordinamento. In alcuni casi può essere utile ad accelerare sui tempi. Pnrr a parte, non possiamo più permetterci di realizzare un'opera in 15 anni". Oggi un'opera può essere subappaltata al massimo al 40 per cento, il Semplificazioni bis intende togliere questo vincolo. II sindacato chiede un passo indietro. "Ance non ha mai preteso di poter subappaltare al 100 per cento. Semmai a chiederci di togliere questo vincolo è l'Europa. Altrimenti, rischiamo di perdere il 5 per cento del Recovery". Nelle pieghe dei subappalti con più facilità si nascondono irregolarità. "Le imprese che entrano in un subappalto hanno gli stessi controlli e sottostanno alle stesse normative dell'impresa principale. I controlli li fa lo Stato, prima di dare un'autorizzazione a un subappalto. Ed è giusto che sia così". "Il problema esiste - continua il presidente -. Le norme ci sono: fare entrare in cantiere un subappaltatore non autorizzato comporta una sanzione penale. Certi controlli, poi, non può che farli il pubblico: come faccio io a sapere se un subappaltatore ha legami con le mafïe?", ha concluso Buia. (Res)