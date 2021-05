Napoli: Tajani, per evitare il default occorre l'ok anche del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei dire al Pd e al Movimento 5 Stelle che il governo Conte è finito da un pezzo. Noi siamo disponibili a salvare Napoli, ma non ad accettare supinamente qualche loro imposizione senza prima fare bene i conti". Lo ha detto a "Il Mattino" Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, che entra a gamba tesa sull'accordo trovato dal centrosinistra per salvare Napoli dal default. Non che Fi non voglia porsi il problema, ma se salvataggio ci sarà andrà individuato prima un nuovo metodo. "Vogliamo essere molto chiari su un punto: vogliamo risolvere i problemi del Comune di Napoli e, soprattutto, dei cittadini napoletani, ma non senza delle regole di ingaggio precise. Napoli va salvata dal default, ma prima di questo chiediamo che il ministero delle Finanze invii gli ispettori in Comune per verificare intanto a quanto realmente ammonta il debito e, non da meno, devono accertare le responsabilità di chi ha creato questo debito". "Ricorderei a tutti - continua - che negli ultimi 30 anni le giunte partenopee sono state tutte di marca centrosinistra, ora non è che si può risolvere tutto con un colpo di spugna". Secondo il coordinatore forzista la mossa fatta da Pd e M5s "è demagogica e non è un modo serio di affrontare la vicenda, sembra vogliano fare campagna elettorale a Napoli con il vessillo del salvataggio delle casse del Comune dal default. Così non va bene, se invece vogliono discutere in maniera costruttiva le nostre porte sono aperte perché siamo pronti a fare tutto ciò che serve per risolvere questo problema. II tempo per accertare tutto c'è, basta un po' di volontà", ha concluso Tajani. (Res)